La jutge torna a arxivar el cas del desplegament policial a la seu de la CUP el 20-S

Cas arxivat una altra vegada, gairebé dos anys i mig després dels fets. La jutge que investigava el desplegament de la Policia Nacional espanyola a la seu de la CUP el 20 de setembre del 2017 -un dispositiu que no comptava amb cap ordre judicial- ha tornat a desestimar la causa després de considerar que l'actuació policial va respondre a les instruccions de la Fiscalia i, per tant, el comportament dels agents va ser "legítim".La interlocutòria que confirma l'arxivament del cas, difosa per la CUP, detalla que el dispositiu policial del 20-S al local de la formació independentista -en paral·lel als escorcolls a la seu del Departament d'Economia- va ser ajustat a la legalitat i no es va cometre cap delicte de coaccions. La jutge Sílvia López Mejía sosté que els agents de la policia espanyola es van limitar a supervisar l'espai "a l'exterior de la seu de la CUP". Els agents, però, van requisar cartells favorables al referèndum al carrer.La magistrada no permetrà, com volia la formació independentista, que el llavors comissari en cap d'Informació la Policia Nacional espanyola a Barcelona, Juan Manuel Quintela, i un responsable de la Brigada Provincial d'Estrangeria vagin a judici. La jutge fa cas a les tesis de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, que havien demanat que s'arxivés el cas. En un primer moment ja s'havia desestimat la causa, però l'Audiència de Barcelona va ordenar reobrir-la, després d'entendre que l'actuació dels agents podia ser constitutiu d'un delicte de coaccions.

