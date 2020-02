El Govern vol desencallar la venda dels terrenys del Hard Rock en quinze dies

El Govern vol desencallar la instal·lació de Hard Rock al Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou. Segons el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, la compravenda dels terrenys on s'ha d'aixecar el complex es podria materialitzar en un parell de setmanes. Calvet ha insistit que treballen "amb tots els actors" per culminar aquest procés abans no venci, al març, la pròrroga de la llicència de casino que es va concedir el 4 de desembre per un període de tres mesos. La previsió és que l'empresa pública Incasòl adquireixi els terrenys a Criteria -el hòlding d'inversions de 'la Caixa'- i les vengui tot seguit a Hard Rock per un import que s'estima, almenys, en uns 120 milions d'euros.







L'abril passat Hard Rock traslladava a les principals institucions de la zona la voluntat de començar les obres a mitjan 2020. La firma amb seu a Florida preveu una inversió global de 2.000 milions d'euros en un projecte en diverses fases, en un àmbit de 745.000 metres quadrats del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou –a la vora de PortAventura. En concret, la previsió era iniciar al maig les obres de la primera fase, valorada en 665 milions d'euros, i que inclou dos hotels, comerços, teatres i un dels casinos més grans d'Europa.



Defensa dels controls de qualitat de l'aire



L'endemà de la vaga a la petroquímica, Calvet ha insistit que el Govern treballa de forma transversal per corregir les mancances que es van posar evidència arran de l'explosió a Iqoxe. Calvet ha insistit que la intenció és tornar "a un pla específic del territori i gestionat des del territori", i ha esmentat propostes com ara la instal·lació de sensors de fuites químiques. Pel que fa a la qualitat de l'aire, Calvet ha defensat que està monitoritzada de forma permanent i que es vol reforçar el control d'alguns elements que actualment no disposen de normativa.



Ampliació de la depuradora de Vila-seca i Salou



El conseller Calvet s'hi ha referit aquest dijous al matí durant la inauguració de l'ampliació de la depuradora de Vila-seca i Salou. Els treballs, amb una inversió de 5,4 milions d'euros, han permès afegir una nova línia de tractament a les tres que ja existien i incrementar la capacitat dels 47.500 metres cúbics diaris fins als 63.333. La depuradora es va posar en servei fa 25 anys i, segons Calvet, actualment la capacitat de tractament era "justa", sobretot durant la temporada turística. La instal·lació augmenta la població servida fins als 263.888 habitants equivalents, uns 66.000 més que fins ara.



Posteriorment, el conseller ha inaugurat la depuradora de Gratallops (Priorat), que ha suposat una inversió de més de 920.000 euros. Amb una capacitat de tractament de 65 metres cúbics al dia, equivalent a una població de més de 500 habitants, es garanteix la depuració de les aigües residuals i es millora mediambientalment el barranc del Bosquet. Per la seva banda, l'ACA té sis actuacions de sanejament en curs a la comarca i en preveu fer sis més, fins el 2021, a Siurana, Albarca, el Lloar, el Molar, la Vilella Alta i Bellmunt del Priorat. El conseller ha reiterat que aquest és "un projecte estratègic" que posarà el territori en uns nivells "elevats, a escala mundial" en l'àmbit del turisme de convencions i de qualitat. Calvet ha recordat també que el Govern segueix treballant en la redacció de diferents plans urbanístics que s'hauran de desenvolupar un cop Hard Rock tingui la titularitat dels terrenys.L'abril passat Hard Rock traslladava a les principals institucions de la zona la voluntat de començar les obres a mitjan 2020. La firma amb seu a Florida preveu una inversió global de 2.000 milions d'euros en un projecte en diverses fases, en un àmbit de 745.000 metres quadrats del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou –a la vora de PortAventura. En concret, la previsió era iniciar al maig les obres de la primera fase, valorada en 665 milions d'euros, i que inclou dos hotels, comerços, teatres i un dels casinos més grans d'Europa.L'endemà de la vaga a la petroquímica, Calvet ha insistit que el Govern treballa de forma transversal per corregir les mancances que es van posar evidència arran de l'explosió a Iqoxe. Calvet ha insistit que la intenció és tornar "a un pla específic del territori i gestionat des del territori", i ha esmentat propostes com ara la instal·lació de sensors de fuites químiques. Pel que fa a la qualitat de l'aire, Calvet ha defensat que està monitoritzada de forma permanent i que es vol reforçar el control d'alguns elements que actualment no disposen de normativa.El conseller Calvet s'hi ha referit aquest dijous al matí durant la inauguració de l'ampliació de la depuradora de Vila-seca i Salou. Els treballs, amb una inversió de 5,4 milions d'euros, han permès afegir una nova línia de tractament a les tres que ja existien i incrementar la capacitat dels 47.500 metres cúbics diaris fins als 63.333. La depuradora es va posar en servei fa 25 anys i, segons Calvet, actualment la capacitat de tractament era "justa", sobretot durant la temporada turística. La instal·lació augmenta la població servida fins als 263.888 habitants equivalents, uns 66.000 més que fins ara.Posteriorment, el conseller ha inaugurat la depuradora de Gratallops (Priorat), que ha suposat una inversió de més de 920.000 euros. Amb una capacitat de tractament de 65 metres cúbics al dia, equivalent a una població de més de 500 habitants, es garanteix la depuració de les aigües residuals i es millora mediambientalment el barranc del Bosquet. Per la seva banda, l'ACA té sis actuacions de sanejament en curs a la comarca i en preveu fer sis més, fins el 2021, a Siurana, Albarca, el Lloar, el Molar, la Vilella Alta i Bellmunt del Priorat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor