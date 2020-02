El comitè de Grup Soler denuncia endarreriments en el pagament de nòmines en els darrers 15 mesos

Els comitès d'empresa de les quatre companyies que conformen el Grup Soler de Sallent -tots quatre comitès de CCOO- han explicat aque porten 15 mesos cobrant les nòmines amb endarreriments, i que en poc més d'un any el grup ha passat de 900 treballadors a 550, coincidint amb l'esclat de la seva vinculació amb el cas del 3% de Convergència "Els primers mesos els endarreriments van ser d'uns dies, quan el grup sempre havia pagat puntualment, però a mesura que passaven els mesos, els pagaments es van anar dilatant fins el punt que la mesada de desembre molts treballadors la van cobrar el 28 de gener i la de gener encara no l'hem cobrada a dia d'avui", expliquen.A aquests endarreriments cal afegir-hi que la plantilla encara no ha cobrat la paga doble d'estiu, "i tot i que l'empresa s'ha compromès a pagar-la a finals de març, veient com van les coses, no hi confiem gaire".Els comitès han convocat una assemblea de treballadors el proper 25 de febrer per decidir si fan vaga o prenen altres mesures sindicals.Malgrat aquests endarreriments, els membres dels comitès expliquen que el Grup Soler continua treballant i excepte per algunes concessions que no han estat renovades -"en alguns casos perquè a l'empresa li ha interessat"-, la feina "no ha baixat gens", asseguren.A més, es queixen que la direcció no els ha ofert cap explicació d'aquesta suposada falta de liquiditat i "tots els plantejaments que puguem fer són pura especulació". "Sens dubte ha d'estar relacionat amb una mala gestió", però repeteixen que "no ho sabem perquè no ens ho expliquen".Tot plegat amb un aprimament de l'empresa quant a plantilla, que ha passat de 900 treballadors als actuals 550. "D'aquestes baixes un centenar són de persones que no han pogut aguantar els endarreriments i han marxat a treballar a altres llocs, i la resta són concessions que tenia Grup Soler que no s'han renovat", expliquen."El que no entenem, però, -segueixen- és com volen capgirar la situació si cada vegada es van perdent més treballadors i lògicament es perd capacitat de facturació", raonen.L'assemblea del proper 25 de febrer decidirà quines mesures prenen els treballadors de l'empresa davant aquests incompliments continuats. Des del departament de recursos humans de Grup Soler no s'ha volgut parlar amb el diari.

