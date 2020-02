Els pares ara podran controlar a qui escriuen els seu fills a la xarxa TikTok

L'aplicació TiktTok ha anunciat noves mesures de seguretat per permetre als pares tenir un major control sobre l'ús que fan els seus fills d'aquesta xarxa social, una de les més populars entre els adolescents i que actualment té més de 500 milions d'usuaris.Aquestes mesures, segons recull RAC1 , permetran a les famílies decidir a quins usuaris poden enviar missatges els menors, bloquejar continguts i gestionar el temps que l'usuari pot passar revisant el mur de l'app. A més, els pares també podran associar els seu compte amb el perfil dels fills.Tiktok es caracteritza per ser una xarxa social on s'editen vídeos de curta durada.

