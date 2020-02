Passeig Josep Borrell o passeig 1 d'octubre: què triarà la Pobla de Segur?

Els regidors socialistes van marxar en el moment de la votació. Foto: Pirineus TV

El ple de l' Ajuntament de la Pobla de Segur ha aprovat aquest dijous a la tarda amb els vots favorables d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Junts per la Pobla (JxP) la realització d'una consulta per canviar el nom del passeig Josep Borrell, una via en honor al dirigent socialista i exministre d'Exteriors.Els veïns del municipi podran escollir entre seguir amb el nom actual o canviar-lo per 1 d'octubre. Els vots dels regidors del PSC no es van comptabilitzar, ja que van decidir marxar del ple en el moment de la votació.L'alcalde de la Pobla, Marc Baró, ha explicat aque, tot i que encara no hi ha una data definida, la consulta es realitzarà un diumenge del mes d'abril. Baró ha explicat que la votació es farà amb la col·laboració de voluntaris, els quals es podran inscriure a través d'un procés que es farà públic les properes setmanes. Segons l'alcalde, els partits polítics també hi podran participar designant prèviament els seus representants.La consulta per canviar el nom del passeig de l'actual cap de la diplomàcia europea ja es va plantejar a través d'una moció a finals de 2018 , però es va decidir ajornar-la perquè el reglament de participació ciutadana estableix que no es poden fer consultes d'aquestes característiques sis mesos abans de les eleccions municipals, que van ser el maig de l'any passat.El passeig que porta el nom del dirigent socialista ha generat protestes en els darrers anys, fins el punt que una de les plaques de la via va desaparèixer.

