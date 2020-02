La víctima mortal en l'avioneta enlairada des de Sabadell era un enginyer de Pamplona

La víctima mortal de l'avioneta estavellada al municipi de Noain, a Navarra, produït aquest dijous a la tarda, procedent de l'aeroport de Sabadell , era un enginyer i empresari, Francisco Javier Miranda, de 64 anys i amb negocis en l'àmbit dels sistemes de seguretat.Tal com han indicat fonts de l'entorn de Miranda aeren "habitual" les seves visites a Catalunya i coneixia la ruta aèria, a més de ser una aficionat a l'aviació i soci del Real Aeroclub de Navarra.El Govern de Navarra ha informat, en un comunicat, que el pilot quan es trobava a prop de l'aeroport de Noain-Pamplona va avisar que "es disposava a dur a terme un aterratge d'emergència", després que comuniqués que "tenia problemes mecànics". L'aparell va xocar, "a pocs metres de la pista d'aterratge", contra un vehicle estacionat al passeig de l'Estació de Noain.Va ser en una zona entre el polígon industrial Mocholí i el casc urbà del municipi navarrès, a prop de la via del tren. Fruit de l'impacte, el turisme es va incendiar, però a l'interior no hi havia ningú i les flames, malgrat estar a tocar d'habitatges, aquests no es van veure afectats.Fins al lloc es van desplaçar diverses unitats dels Bombers de Cordovilla, dues ambulàncies medicalitzades i patrulles de la Policia Foral i de la Policia Municipal de Noain. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació.

