Els degans d'educació de les universitats catalanes rebutgen el grau d'Infantil i Primària de la UOC

Els degans d'educació de les universitats catalanes han rebutjat aquest divendres el grau d'Infantil i Primària que farà la UOC a partir del curs vinent. En un comunicat , argumenten que es tracta d'una formació en què "és essencial l'adquisició de competències relacionals i socials".Els degans no qüestionen el model d'ensenyament en línia, però en aquest cas concret recorden que les titulacions de mestres a distància són "pràcticament inexistents" a Europa. També critiquen que no hagi estat una decisió consensuada.La formació a distància creuen que és vàlida en l'actual societat del coneixement, però "la seva validesa i utilitat no és universal". "Se n'han de considerar les limitacions i incerteses associades al seu ús per a finalitats formatives específiques", conclouen.El fet que hi hagi estudiants catalans que fan estudis en línies en universitats de fora de Catalunya no és motiu, segons els degans, per crear un grau a Catalunya. "Creiem que es degrada el consens i el compromís social i professional que tenim per millorar la formació de mestres a Catalunya", conclouen.Des de la UOC defensen que el grau és adequat perquè el Pràcticum serà presencial, i a més, serà requisit per poder cursar el grau que els estudiants hagin superat les Proves d'Aptitud Personal (PAP), com en la resta d'universitats presencials de Catalunya que ofereixen estudis relacionats amb l'Educació.Aquest és un dels graus que va aprovar dimecres la junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), a l'espera de l'informe que emeti l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Segons el CIC, es vol donar resposta als prop de 600 estudiants catalans que es matriculen en universitats a distància de fora de Catalunya.La directora general d’Universitats, Victòria Girona, ha defensat el nou grau i creu que cal donar resposta als estudiants de més de 25 anys que treballen i "necessiten una opció en línia, però exigint els mateixos requisits que es demanen a la resta d’universitats".

