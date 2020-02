​El president de Renfe confirma que està a punt de tancar un nou contracte amb la Generalitat

El president de Renfe, Isaías Táboas, ha confirmat que l'operadora i la Generalitat tenen enllestit l'acord perquè la companyia prorrogui en els pròxims anys el servei de Rodalies i que la seva concreció està pendent que el Ministeri de Transports transfereixi els 270 milions d'euros anuals del dèficit tarifari a la Generalitat."Podríem signar un acord en el moment en què aquesta part que no podem solucionar el secretari ni jo estigui encarrilada", ha comentat Táboas en una conferència al Cercle d'Infraestructures. D'altra banda, el president de Renfe ha explicat que l'AVE de baix cost, l'AVLO, no s'aturarà a ciutats més petites –com Tarragona, Lleida i Girona- perquè l'objectiu és que el tren viatgi ple entre Barcelona i Madrid.Les declaracions de Táboas arriben pocs dies després que el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, expliqués que el nou contracte que preparen Renfe i la Generalitat tindrà una durada de 15 anys.Malgrat tot, la signatura del contracte està subjectes a noves inversions. "Sense les inversions i sense la transferència dels diners, no hi ha contracte amb Renfe que valgui, ni per quinze anys ni per mig any", ha assenyalat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.

