L'ANC avisa que l'independentisme pot «afeblir-se» si fia el referèndum només a la taula de diàleg

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha advertit a ERC que plantejar la taula de diàleg com la manera d'arribar a l'exercici de l'autodeterminació és "poc pragmàtic" i ha avisat que "si apostes només a això pots acabar-te afeblint" perquè considera que no s'aconseguirà un referèndum. "El que acabes traslladant és que la independència és impossible", ha argumentat Paluzie en una entrevista a Ràdio 4 , que admet que aquesta via és "la millor", però "no la més realista" en el cas espanyol.Després que La Vanguardia publiqués dijous que el president de la Generalitat, Quim Torra, va proposar a la CUP, l'ANC, Òmnium i el Consell per la República ser a la taula de diàleg amb el govern espanyol, Paluzie ha rebutjat aquesta possibilitat perquè l'entitat no és "govern". Així, ha defensat el paper de la taula d'entitats i partits independentistes per a "assessorar i fiscalitzar" el Govern per anar a la taula de negociació però ha descartat del tot ser present a l'espai entre executius: "No som electes, no som govern".La líder de l'ANC també ha explicat que li sembla "bé" que el ministre de Cultura –que va ser proposat per l'espai dels comuns-, Manuel Castells, estigui present a la taula de diàleg. Paluzie creu que la presència de Castells a la banda del govern espanyol justifica el seu argument perquè els comuns no estiguin a la part catalana: "S'ha confirmat el que deia, no té sentit posar-los a l'altra banda, perquè ja hi seran".Paluzie també ha criticat els republicans per actuar amb una "unilateralitat retòrica". L'entitat debatrà en la pròxima assemblea general un full de ruta en què es planteja que des de l'ANC només es demani el vot per als partits que apostin per la unilateralitat. Ara el document es troba en les esmenes territorials. Amb tot, Paluzie ha recordat que "encara no estem en les eleccions" i que no saben què acabarà defensant ERC, que "no ha renunciat explícitament" a aquesta via, tot i que en proposa d'altres.

