Comencen els treballs per adequar la llera del Francolí després dels aiguats de l'octubre

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), a través de Forestal Catalana, ha començat els treballs per adequar la llera del riu Francolí a l’entorn de la ciutat de Tarragona, arran dels aiguats registrats a finals del passat mes d'octubre. Les actuacions, que s’han iniciat als barris de Sant Salvador i Sant Ramon, tenen un cost proper als 169.000 euros i es duran a terme en un tram del riu de més de 4.400 metres.Els treballs tenen l'objectiu de garantir la lliure circulació de l'aigua. Serviran per retirar arbres morts i caiguts, taps de vegetació i altres acumulacions de residus. D'altra banda, l'actuació també consistirà a reperfilar la llera, redistribuir els sediments i adequar-la a futurs episodis de pluges.La declaració d'emergència arran dels aiguats del passat 22 i 23 d'octubre preveu un total de 47 actuacions a la demarcació de Tarragona, amb una inversió propera als 4,5 MEUR. Hi ha 30 actuacions en curs i tres finalitzades.

