Barcelona treballa «de forma urgent» per tenir a punt de cara l'estiu les platges afectades pel Gloria

Els serveis de Barcelona estan treballant "de forma urgent" per poder posar a punt les platges i els serveis als usuaris de cara a la temporada de platges. Així ho asseguren fonts municipals que esperen tenir "en uns dies" l'informe definitiu de danys a la ciutat a causa del Gloria . Ja en les últimes setmanes els serveis han treballat per "recuperar la normalitat" i han fet inspecció dels dics submergits i espigons.Tot i la gran pèrdua de sediment durant el pic del temporal, el consistori apunta que les condicions de bonança meteorològica acompanyada de vents, corrents i onatge de baixa intensitat, han permès "una lleugera recuperació del volum i superfície de les platges de la ciutat".Després del temporal, el consistori va calcular que la pèrdua mitjana de superfície en el conjunt de les nou platges de la ciutat era del 30%, més important a platja del Bogatell amb una pèrdua del 50% de superfície.D'altra banda, durant aquestes setmanes també s'ha fet la inspecció dels dics submergits, espigons i la zona de Banys del Fòrum mitjançant robot submarí per incloure aquests danys a l'informe definitiu.Aquestes setmanes també s'ha treballat per assegurar l'arbrat, per retirar branques i troncs i per garantir la seguretat als parcs i jardins de la ciutat. A causa del vent fort i de la humitat al sòl per les precipitacions, va haver-hi "força afectacions" a l'arbrat.Segons l'Ajuntament de Barcelona, el districte de Sants Montjuïc va ser el més afectat per les ventades i amb més incidències en l'arbrat. Al Parc de Montjuïc encara queden per realitzar tasques en l'arbrat en diferents jardins de la zona. Aquests treballs s'allargaran encara unes setmanes.

