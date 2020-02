Vila presenta les escriptures de casa seva al jutjat d'Osca per fer front a la fiança de Sixena

L'advocat de Santi Vila ha presentat aquest divendres als jutjats d'Osca les escriptures de la casa seva com aval per la fiança que li reclama el jutjat d'Instrucció número 3 pel suposat delicte de desobediència en el cas de les obres d'art de Sixena. La magistrada li havia denegat la prorroga d'un mes per reunir els 216.000 euros que se li reclamen i en declaracions a Onda Cero , l'exconseller de Cultura s'ha mostrat resignat perquè ara com ara aquests papers, són l'únic que "podem aportar".Ha dit que és un "despropòsit" ja que el mateix govern d'Aragó es va retirar de la causa i la fiscalia només demana entre 4.000 i 5.000 euros de fiança. És l'acusació particular de l'Ajuntament de Vilanova de Sixena qui demana la quantitat més elevada. Santi Vila ha remarcat que en el cas de l'art de Sixena, des del Govern van fer tot el que van poder i fins i tot, a instàncies de la jutgessa, es van lliurar part dels béns reclamats. Ho ha definit com una actuació de "resignació" per complir amb el mandat judicial i ha afegit que el mateix govern d'Aragó, quan va veure que era ell qui estava acusat en la causa "es va retirar perquè va veure que s'estaven desenfocant les coses".Segons Vila, els serveis jurídics de la Generalitat van entendre que ell, com a conseller de Cultura no era la persona competent per decidir el lliurament de les peces d'art reclamades i que el màxim que podia fer era ordenar la incoació d'un expedient per escoltar totes les parts. L'exconseller ha assegurat que continuaran defensant aquesta tesi davant la justícia però en qualsevol cas ha qualificat de "desproporcionat" el fet que se l'obligui a abonar ara aquesta fiança que majoritàriament reclama l'Ajuntament de Vilanova de Sixena.L'exconseller va demanar inicialment empara econòmica a la Generalitat per fer front a aquesta reclamació i després de no ser-li concedida ho va fer a la Caixa de Solidaritat, d'on tampoc no en va poder aconseguir res. En aquest sentit, Vila ha assenyalat que a diferència del "procés", el de Sixena és un conflicte ajustat al dret des del primer dia. Ha recordat que ell tenia informes jurídics del Govern que prescrivien el camí a recórrer i que el fons de la qüestió és una compravenda que es va fer per part del Govern de Jordi Pujol a les monges de Sixena.Vila ha afegit en aquest sentit que ara caldrà veure si el Suprem els dóna o no la raó, ja que la sentència d'Osca és provisional. Així mateix, l'exconseller ha recordat que l'any que va tenir lloc el lliurament de les 44 peces de Sixena del Museu de Lleida va ser "el pitjor dels possibles" en un context i una atmosfera que es respirava a Catalunya i especialment entre Lleida i Osca, que "no era l'òptima".

