Bosch veu amb «certa esperança» la presència d'Iglesias i Castells a la taula de diàleg

El conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, ha valorat positivament la presència del vicepresident segon Pablo Iglesias i del ministres d'Universitats Manuel Castells a la taula de diàleg entre governs del proper dimecres. En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, Bosch, ha dit que dona "certa esperança" que a la trobada hi hagi vuit persones que estaran per l'autodeterminació, tenint en compte els perfils d'Iglesias i Castells, sumats als sis membres del Govern.Ara bé, el conseller encara no s'ha volgut pronunciar sobre qui integrarà la delegació catalana. Per altra banda, Bosch també ha demanat a l'independentisme que utilitzi la seva "fortalesa" al seu favor a la taula de diàleg en el primer cop que "s'arrossega" el govern espanyol "per parlar d'autodeterminació i el fi de la repressió".El conseller també ha explicat que convocarà la comissió bilateral, que presideix, "tan aviat com sigui possible" un cop tinguin una "estratègia clara" sobre els temes a abordar. De fet, ha dit que en la reunió del consell executiu de dimarts n'examinaran les prioritats.Sobre la figura del mediador, el conseller ha insistit que és "important" però que "el diàleg ha de començar d'una vegada".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor