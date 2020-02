Interrompuda la línia 3 de metro entre Zona Universitària i Sants Estació

Notícia: "Una incidència tècnica interromp el servei a la L3 de metro entre Zona Universitària i Sants Estació" https://t.co/RiJtfKA0xO — TMB (@TMB_Barcelona) February 21, 2020

El servei de la línia 3 de metro està interromput des de primera hora d'aquest matí entre les estacions de Zona Universitària i Sants Estació per una incidència tècnica. Com a conseqüència d’una avaria a la catenària, un dels primers trens del servei ha quedat aturat a l’estació de Les Corts, el que impedeix la circulació en aquest tram.Mentre els tècnics treballen per resoldre la incidència, a les 6.35 hores s'ha habilitat un servei especial d'autobús entre les estacions afectades. Els usuaris també poden fer servir els busos regulars de TMB, la connexió amb la L9 Sud de metro a Zona Universitària i el tramvia.

