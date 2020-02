La filla d'Steven Spielberg vol debutar com a actriu porno

La filla del director de cinema Steven Spielberg, Mikalea Spielberg, ha anunciat que pensa iniciar-se com actriu dins del món del porno. En una entrevista amb el diari The Sun , la jove de 23 anys, ha explicat que es sent una "criatura sexual" i que ha trobat en aquest món la via per ser econòmicament independent. Unes declaracions que immediatament han corregut com la pólvora arreu.Pel que fa als pares de Mikaela, aquests han conegut la notícia a través d'una videoconferència, ja que la noia no viu amb ells. Així doncs, la jove ja està tramitant la llicència per poder exercir com striper. El motiu d'aquesta decisió és que s'ha cansat de "no aprofitar" el seu cos, a més de trobar-se farta de "treballar cada dia d'una manera que no satisfeia" la seva ànima.Mikaela és una dels sets fills d'Steven Spielberg que va adoptar entre la seva primera relació amb Amy Irving i la seva actual parella, Kate Capshaw.

