A presó un home per robar en 140 trasters de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 15 de febrer un home després de robar en 140 trasters del districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. Els agents el van detenir "in fraganti" quan cometia un nou robatori, en aquest cas al barri de les Corts. Buscava comunitats de veïns que tinguessin un nombre considerable de trasters a l'edifici.Actuava a altes hores de la matinada i el seu objectiu principal eren les bicicletes. La investigació va començar al setembre, quan es va detectar un increment de robatoris amb força en trasters del districte. El valor dels objectes robats supera els 200.000 euros. Ha ingressat a presó.Un cop localitzada la comunitat, el lladre accedir forçant la porta d'entrada, deambulava per la zona esperant el moment oportú per forçar l'entrada als trasters i robava el que hi havia a l'interior. Es tapava la cara amb un tapaboques per no ser descobert.Els investigadors van acabar identificant el lladre i el van localitzar dissabte, just quan estava cometent un robatori en un traster del barri de les Corts. El detingut, espanyol i de 25 anys, tenia un requeriment judicial de detenció per trencament de condemna. Va ingressar a presó després de passar a disposició judicial. Text

