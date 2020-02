La tecnologia genera un 30% de feines addicionals a les quals destrueix, segons Mobile World Capital

"La tecnologia requereix més formació per preparar-nos per aquesta nova generació d'oportunitats de treball", ha assegurat Grau en referència a la creació de llocs de treball generats per la innovació.En un debat previ a la conferència inaugural, el conseller delegat d'ImaginBank, Benjamin Puigdevall, ha destacat la importància de fer un ús "responsable, conscient i inclusiu" de la tecnologia. De fet, aquests són els principals aspectes que pretén valorar la Mobile Week Barcelona 2020.El certamen, organitzat per Mobile World Capital Barcelona i l'Ajuntament de la ciutat, se celebrarà a la capital catalana entre el dijous 20 de febrer i el diumenge 1 de març i comptarà amb més de 150 activitats distribuïdes per tots els barris de la ciutat.L'edició d'enguany porta per lema 'Tecnologia per a la ciutadania' i presenta un conjunt de debats i activitats obertes i gratuïtes per entendre millor l'ús de la tecnologia. Les conferències i tallers s'articulen al voltant la robòtica i la intel·ligència artificial, les dades i la ciberseguretat, i la mobilitat del futur.Aquests han estat també aspectes de debat durant l'acte d'inauguració de la Mobile Week. La directora de transformació digital de Damm, Laura Gil, ha defensat la necessitat de "redimensionar" els llocs de treball per adaptar-se a canvi tecnològic.Per la seva banda, Puigdevall ha assegurat que la transformació del mercat laboral requerirà "un procés d'aprenentatge". Segons el directiu de CaixaBank, la tecnologia també contribuirà "de manera decisiva" en la sostenibilitat, ja que millorarà l'eficiència del consum de combustibles i "optimitzarà" el funcionament dels vehicles o les ciutats.En qualsevol cas, "la tecnologia només viurà i complirà el seu potencial si està dissenyada de manera accessible". Així ho ha defensat el doctor en informàtica i expert en tecnologia accessible i R+D de la Fundació ONCE, Joan Pahisa, responsable de la conferència inaugural.Pahisa, de 98 centímetres d'alçada per una malaltia que afecta el creixement dels ossos, ha defensat el potencial de la tecnologia per ajudar les persones amb discapacitat en molts àmbits de la vida diària però ha criticat les noves tecnologies que no tenen en compte la diversitat.Fent referència a experiències viscudes durant la seva estada al Japó, Pahisa ha conscienciat sobre la importància de l'accessibilitat dels dispositius. "Les pantalles tàctils per a persones amb discapacitat visual són una tortura", ha assegurat a tall d'exemple."És molt important que la tecnologia sigui intermodal, perquè si no estarem deixant persones enrere", ha afirmat. De fet, ha assegurat que la tecnologia pot ser "la barrera arquitectònica del segle XXI" si no és accessible i ha encoratjat els assistents a l'acte a perdre-hi la por.