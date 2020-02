VÍDEO Lluís Llach canta «L'Estaca» al tall de la Meridiana i anima els manifestants

El cantant i exdiputat del Parlament de Catalunya, Lluís Llach, ha estat present al tall de l'avinguda Meridiana en el 130è dia de protestes. Llach ha volgut animar i esperonar els manifestants que s'hi han concentrat cada dia entonant L'Estaca i amb diverses paraules d'ànim. "Sou una institució", ha dit Llach als membres de Meridiana Resisteix, que han rebut les seves paraules amb aplaudiments.Aquesta setmana ha transcendit que l'Ajuntament de Barcelona ha reclamat per quarta vegada al Departament d'Interior que intervingui per acabar amb el tall que cada nit -des de fa 130 dies- té lloc a l'avinguda Meridiana de Barcelona, convocat per col·lectius agrupats en Meridiana Resisteix i l'ANC, per protestar contra la sentència del judici de l'1-O i la inhabilitació del president, Quim Torra. NacióDigital ja va avançar que el consistori havia enviat al gener un primer informe per reclamar la intervenció d'Interior i ara l'Ajuntament n'ha enviat un de nou. És el quart informe que envia l'Ajuntament a la Generalitat i ho fa argumentant que les característiques de la protesta han canviat. Cada vespre continuen tallant l'avinguda un centenar de persones però segons la Guàrdia Urbana darrerament s'han produït alteracions de l'ordre públic que han posat en risc "persones i béns".

