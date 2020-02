VÍDEO Mor el pilot d'una avioneta que cobria el trajecte entre Sabadell i Pamplona

Joder😱😱, una avioneta se ha estrellado en Noáin pic.twitter.com/OQndDmZvKK — Mikel (@lizaldez) February 20, 2020

Bomberos del parque de Cordovilla atienden el accidente de una avioneta en #Noáin, donde ha fallecido su único tripulante. Al lugar se han desplazado también los bomberos del aeropuerto, tres ambulancias y patrullas de @policiaforal_na y de @guardiacivil — Bomberos y Bomberas – Suhiltzaileak (@bomberos_na) February 20, 2020

Una avioneta que cobria el trajecte Sabadell-Pamplona s'ha estavellat aquest dijous a la tarda al municipi de Noáin, a Navarra. L'aparell ha impactat en un polígon industrial, proper a l'antiga estació de tren de la localitat. Els serveis d'emergència navarresos informen que l'únic tripulant de l'avioneta, el pilot, ha mort com a conseqüència de l'impacte. Hi ha una investigació oberta per aclarir els motius de l'accident. El Diario de Navarra explica que el pilot hauria fet un avís d'emergència per explicar que tenia un problema amb el motor de l'aparell. L'avioneta ha xocat contra un turisme i un immoble en el moment d'impactar però no ha provocat cap altra víctima. Diversos veïns de la zona han pogut gravar la zona de l'explosió i el punt exacte en el qual s'ha estavellat l'aparell, que s'ha incendiat immediatament després del xoc. Dotacions dels bombers i diverses ambulàncies s'han desplaçat ràpidament al lloc dels fets.

