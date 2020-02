Comandaments de Mossos diuen que el 19 i 20-S van ajudar la Guàrdia Civil en l'escorcoll d'Unipost

Diversos comandaments dels Mossos d'Esquadra han assegurat aquest dijous que el 19 i 20 de setembre del 2017 van col·laborar en escorcolls de la Guàrdia Civil al Vallès per evitar el referèndum. En concret, la sotscap de la comissaria de Terrassa ha explicat que el 19-S a la seu d'Unipost van haver d'actuar amb l'ARRO per facilitar la sortida de la Guàrdia Civil.Tot i que a primera hora del matí l'institut armat va rebutjar l'ajuda, més tard la va tornar a requerir. La sotscap ha relatat que hi havia unes 50 persones pacífiques en un costat del carrer i una quinzena més radicalitzades a l'altre. Com que el secretari judicial no arribava i cada cop hi havia més gent, es va activar la Policia Local, l'àrea de mediació, l'ARRO i agents de seguretat ciutadana. Durant el matí es va permetre que dos cotxes no logotipats de la Guàrdia Civil sortissin en contra direcció per on hi havia els concentrats més tranquils.Segons el relat de la mossa, el secretari va arribar a quarts de cinc de la tarda, quan ja hi havia unes 300 persones, que impedien la seva entrada. Quan es van esgotar les vies de mediació i negociació, la mossa va parlar per telèfon directament amb el major, Josep Lluís Trapero, que la va autoritzar a utilitzar la força. No és habitual que Trapero parlés amb un sotscap de comissaria, però la mossa havia estat subordinada directa seva en una anterior destinació.L'ARRO va haver d'arrencar els concentrats un a un, després que s'enllacessin pels braços, i el secretari va poder entrar al cap de tres hores d'arribar, cap a quarts de vuit. Al cap de tres quarts d'hora havia de sortir i ho va fer custodiat per furgonetes de l'ARRO que van dur la comitiva de la Guàrdia Civil per un carrer paral·lel, on van haver d'actuar els antiavalots per deixar el pas lliure.Els Mossos també van assistir en altres escorcolls al Vallès. El sotscap de la regió policial Metropolitana Nord ha explicat que el 20-S va anar a Sabadell, a la detenció d'un càrrec de la Generalitat i l'escorcoll domiciliari ordenats pel jutjat d'instrucció 13 perquè el dia anterior ja hi havia hagut problemes a la seu de l'empresa de missatgeria Unipost de Terrassa. Va activar les unitats ARRO d'ordre públic, i també hi havia antiavalots de l'institut armat. Hi havia unes 800 persones concentrades, i els dos cossos conjuntament van fer un passadís per permetre la sortida de la comitiva judicial entremig de llançaments d'objectes, d'empentes i puntades de peu. El sotscap de la comissaria de Sabadell i el cap de seguretat ciutadana de la ciutat han mantingut una versió similar.El mateix sotscap de la Metropolitana Nord va anar a Rubí, però allà la situació era més tranquil·la, i això va permetre que ell i l'ARRO es desplacessin a les Franqueses del Vallès, al domicili de Josep Maria Jové. El cap dels Mossos de Granollers i les vuit o deu furgonetes de l'ARRO que van arribar més tard es van posar a disposició de la Guàrdia Civil.Ha explicat que el sotscap de Mossos de la regió policial Metropolitana Nord va instar a fer servir l'ARRO per fer-los fora, però el sotscap de Granollers va convèncer-lo que utilitzessin la mediació abans que actuessin els antiavalots. Aquest sotscap va parlar amb l'alcalde de la localitat que, amb un megàfon, va poder convèncer els concentrats perquè s'aixequessin, dient-los que els mitjans de comunicació ja havien recollit la protesta i no podien fer gaire més. Es van aixecar sense que hagués d'intervenir l'ARRO.Per la seva banda, el cap de la comissaria de Caldes de Montbui ha explicat que el 20-S va ajudar la Guàrdia Civil en l'escorcoll d'una nau industrial a Bigues i Riells, on es van trobar milions de paperetes de votació per a l'1-O. La Guàrdia Civil no podia sortir per culpa d'una asseguda d'unes 40 o 50 persones als dos costats del carrer. Amb l'ajuda de l'alcalde i després de mediar, els concentrats es van aixecar i van deixar passar la comitiva policial entre crits.Per la setmana que ve, que inicialment no estava previst que hi hagués judici, es preveu l'interrogatori de diversos mossos d'Esquadra que van intervenir el 20-S a Economia, com el cap de la Brimo, a més de dos comandaments de la Guàrdia Civil responsables dels escorcolls d'aquell dia

