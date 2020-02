Delgado defensa que la Fiscalia serà «independent» malgrat el seu pas pel ministeri de Justícia

Dolores Delgado, exministra de Justícia i candidata de Pedro Sánchez a fiscal general de l'Estat , ha argumentat que el fet d'haver format part de l'executiu "s'ha d'entendre no com una debilitat sinó com una fortalesa" per ocupar el nou càrrec. Delgado ho ha dit a la compareixença d'aquest dijous a la tarda a la comissió de Justícia del Congrés, un dels tràmits previs a ser nomenada juntament amb l'aval que ja va rebre del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).L'exministra de Justícia, que és fiscal de carrera, ha defensat que sempre l'ha mogut la "vocació de servei públic" i ha dit que haver estat ministra ha "enriquit" el seu perfil. A més, ha assegurat que farà una "defensa radical" de la "independència, imparcialitat i autonomia" de la fiscalia. "Malament em coneixen aquells que puguin arribar a pensar que una servidora pública amb ànima de fiscal pugui trair uns principis i conviccions que l'han portat fins aquí", ha dit. "M'avala el meu treball a la institució des de la trinxera i els despatxos" així com la seva relació amb la fiscalia quan no en formava part, ha assegurat. Delgado també s'ha compromès a defensar "els més vulnerables".Delgado ha afirmat que se sent "orgullosa" d'haver servit com a membre de l'executiu i ha dit que l'experiència li ha permès adquirir un "profund coneixement" de la justícia així com una "dimensió internacional". A més, Delgado ha afirmat que el mateix "disseny legal del sistema" constitueix la "garantia última" de preservació de "l'autonomia, imparcialitat i independència" del ministeri fiscal.L'exministra de Justícia ha dit que la vocació de servei públic és una "premissa bàsica" que mou tant als membres del poder executiu, com legislatiu i judicial. "Si això és així, no hauria de cridar l'atenció o produir desassossec que qui ens representa en el poder legislatiu, en l'executiu i en el judicial hagi pogut ostentar alguna altra representació", ha dit.L'exministra de Justícia de l'anterior govern de Pedro Sánchez també ha defensat el mecanisme d'elecció del càrrec al qual aspira i ha fet un repàs a la seva trajectòria de 30 anys com a fiscal de carrera, que ha exercit principalment a l'Audiència Nacional..La compareixença a la cambra baixa és l'últim tràmit que falta abans que el Consell de Ministres elevi la proposta al rei Felip VI, que és qui la nomena formalment. Els requisits fixats per ser FGE inclouen ser jurista de nacionalitat espanyola amb reconegut prestigi i amb més de quinze anys d'exercici efectiu de la professió.El CGPJ va admetre que Delgado els complia tot i que van evitar parlar "d'idoneïtat" de la candidata, una fórmula que sí que utilitzava en els anteriors nomenaments. De fet, set vocals s'hi van oposar -dotze van votar a favor-, en una oposició poc habitual en aquesta mena de nomenaments. Associacions de fiscals també van criticar que el govern espanyol proposés Delgado.

