Proposen Marian Muro com a nova directora general de Turisme de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i la Fundació Barcelona Promoció han acordat proposar Marian Muro com a nova directora del Consorci Turisme de Barcelona en el proper Consell General de l'entitat, que s'ha de celebrar el dia 27 de febrer. Marian Muro es convertirà així en la primera dona al capdavant d'aquesta entitat.Muro és advocada, especialitzada en Dret d'Associacions i Dret de Turisme, i té coneixement del funcionament tant de les institucions públiques com de l'entorn empresarial. Ha treballat desenvolupant tasques de gestió i de desenvolupament de productes. També va ser directora general de Turisme de la Generalitat del 2011 al 2016.El primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, ha volgut destacar el "consens" dels integrants del consorci a l'hora de triar la candidata, que esdevindrà la primera dona al capdavant de la institució.Muro va ser directora general de Turisme de la Generalitat entre els anys 2011 i 2016, i com a tal va impulsar la col·laboració público-privada en virtut de la qual es va crear l'Impost sobre Estances en Establiments Turístics o la regularització de més de 290.000 places en habitatge d'ús turístic en el conjunt de Catalunya, segons s'indica des del consorci.Des del 2016 ha estat la directora general del Grup Julià, especialitzada en transport de viatgers i serveis turístics, i entre el 1996 i el 2011 va ser gerent de l'Associació Catalana d'Agències de Viatges.

