Més d'una seixantena d'empreses catalanes assistiran a la Berlinale 2020

«Las niñas», de Pilar Palomero Foto: RTVE

Panteres és el nou projecte de la directora Èrika Sánchez, autora entre altres del documental Mai és tan fosc (2014), un retrat d'Arcadi Oliveres. El curt amb què competeix a la Berlinale és la història de dues adolescents de Barcelona, la Joana i la Nina, que travessen el convuls període de la pubertat.Las niñas, òpera prima de Pilar Palomero, és un llargmetratge centrat en un grup de noies en una escola de monges a l'Espanya de 1992, que descobreixen com l'educació que reben ja té poc a veure amb la realitat que les envolta.Les produccions i coproduccions catalanes que es projectaran (fora de concurs) a la Berlinale són La hija de un ladrón, La innocència, No matarás, Malasaña 32, El meu germà persegueix dinosaures, La boda de Rosa, Salka a la terra de ningú, La maldición del guapo, Madre, Els europeus, El año del descubrimiento.També, segons recull Catalan Films & TV, enguany el projecte de llargmetratge La nau i la mar, de Lara Sousa, produït per la companyia catalana La Selva Ecosistema Creatiu juntament amb Laranjeira Filmes, Portátil, Kintop Films, MOSIK ha estat seleccionat per participar a Berlinale Talents Doc Station.També la productora Carla Sospedra ha estat escollida per participar en aquesta plataforma del festival. Berlinale Talents és el programa de la Berlinale adreçat a talents professionals emergents del cinema i la televisió i aplega cada any 250 creadors internacionals de diverses disciplines. El participants tenen l'oportunitat de compartir experiències amb experts i formar part de la creixent comunitat d’alumnes d’aquesta iniciativa.