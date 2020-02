ENQUESTA Et sembla bé que desapareguin les escoles concertades que segreguen per sexe?

Les escoles concertades catalanes que segreguen el seu alumnat per sexe podrien tenir els dies comptats. Això es desprèn del Projecte de decret de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya, que està tramitant el Departament d’Educació, i que inclou com a condició per als centres que volen optar a la subvenció pública que suposa el concert que ofereixin una "escolarització mixta" El decret, que es troba en fase d'exposició pública, disposa en el seu article 34 set requisits per als centres que volen gaudir del concert, el darrer dels quals és "complir el principi de coeducació per mitjà de l'escolarització mixta".A Catalunya hi ha ara mateix prop d'una dotzena de centres concertats que segreguen per sexe. Com valores aquesta proposta? Et sembla bé que desapareguin? Vota l'enquesta de

