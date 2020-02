Cs suspen les negociacions amb el PP per una coalició a Catalunya fins que es convoquin eleccions

Suspeses les negociacions entre Cs i PP per presentar-se conjuntament a les eleccions catalanes. Així ho ha anunciat el diputat de Ciutadans durant una roda de premsa aquest dijous on ha assegurat que es tracta d'una decisió del Partit Popular perquè "ha preferit que l'acord no englobi les tres votacions".Espejo Saavedra ha dit que des del partit taronja han acceptat la decisió, tot i que creuen que "els ciutadans del País Basc no es mereixen que el no de Feijóo els afecti". "No es pot demanar en un lloc el que no fas en un altre", ha dit.En aquest sentit, ha assegurat que si Feijóó es manté "en el seu incomprensible no, Cs es presentarà pel seu compte a les eleccions gallegues". D'altra banda, ha dit que preveuen que una comissió entre els dos partits abordi els punts programàtics fonamentals.Amb tot, ha insistit que sempre defensaran "la unitat de les forces constitucionalistes" i que governen per a "20 milions d'espanyols, en quatre comunitats autònomes i som la primera força a Catalunya". Mentre pengen els acords a Catalunya i a Galícia, ambdós partits van anunciar aquest dimecres un principi d'acord per presentar-se junts a les eleccions basques amb el popular Alfonso Alonso al capdavant i com a candidat a lehendakari.Malgrat això, el PP Basc ha fet un tuit aquest matí on posava en dubte la "proposta anunciada per Cs per a una possible coalició electoral al País Basc: No guarda relació amb la realitat de cada partit aquí i no forma part de cap acord amb els populars". Alonso ha compartit la piulada al seu compte de Twitter.