El govern del PSC de Lleida va gastar en tres anys més de 100.000 euros en flors i joieria

Detall d'algunes factures de joieria del 2017 Foto: Paeria Lleida

En els tres darrers anys del govern del PSC a la ciutat de Lleida es van gastar un total de 104.120 euros en dues floristeries i una joieria. Els executius d'Àngel Ros, primer, i després de Fèlix Larrosa, van aprovar despeses de diner públic en qüestions d'ornamentacions de diversos edificis públics, regals per a la gent gran i obsequis en forma de plaques, medalles i pins. Segons es desprèn dels registres de pressupostos del període 2017-2019 , els governs socialistes van gastar en tres anys un total de 79.240 euros en una empresa de joieria de Lleida, ubicada a molts pocs metres de la casa de la Paeria. Joieria Lavaquial S.L va obtenir aquests diners servint al consistori de la capital del Segrià tota mena de treballs en plaques, medalles, pins i marqueteria.En les factures s'hi registra, per exemple, un pagament de 16.030 euros en una seixantena d'obsequis durant la Festa Major de l'any 2017, un pagament que no es repeteix en la mateixa quantitat en els dos anys següents.En aquestes praxis de pagament de regals també destaquen 561 euros en concepte d'obsequis per a les noies que van fer de pubilles, una factura que no té continuïtat en anys posteriors, i un pagament de 331 euros d'"obsequis institucionals" dels quals no s'especifica quins van ser. Com a fet curiós, la Paeria també es va fer càrrec per valor de 62 euros de la restauració d'un pin d'or d'un regidor.Les factures garbellades perrevelen també que els equips de govern del PSC van acumular factures a les floristeries de la ciutat. Els documents apunten que l'Ajuntament de Lleida va pagar els serveis de dues empreses del sector, encarregades de proporcionar flors per actes protocolaris, obsequis per a àvies i avis lleidatans i decoracions de Nadal.Plantes nadalenques, avets i decoracions van suposar que l'arca pública es rebaixés en 13.556 euros, concretament els diners que es van pagar a la Floristeria Arrufat SCP, que va aconseguir 12.113 euros, i l'empresa que es registra amb les inicials C.A.P., que va fer treballs per valor de 1.443 euros. La Paeria va comprar en dues ocasions diverses plantes de Nadal per valor de 500 euros. Una per a l'administració i l'altra per a llars de jubilats.

