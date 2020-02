Òmnium i l'ANC demanaran personar-se en la causa contra les càrregues de l'1-O a Barcelona

Òmnium i l'ANC demanaran personar-se com a acusació popular en la causa contra les càrregues de l'1-O a Barcelona en el jutjat 7, segons ha avançat La Vanguardia i ha pogut confirmar. Les dues entitats sobiranistes volen ocupar el lloc que va deixar l'Ajuntament de Barcelona, que a mitjans de desembre va ser expulsada de la causa . L'ANC ja feia temps que tenia presa la decisió, mentre que Òmnium ho ha decidit aquesta mateixa setmana. Les dues entitats faran la sol·licitud per separat, però els equips jurídics treballaran de manera coordinada.L'Audiència de Barcelona va acceptar expulsar el consistori barceloní a petició de l'Advocacia de l'Estat, que depèn del Ministeri de Justícia del PSOE, i també s'hi va adherir la Fiscalia. Les dues acusacions sostenen que l'Ajuntament "no és l'ofès ni el perjudicat" en la causa. Mesos abans, el maig, el jutge va rebutjar expulsar de l'acusació popular el consistori. La Fiscalia i l'Advocacia van recórrer la decisió, i finalment se'ls va donar la raó.La causa, que s'instrueix al jutjat 7 de Barcelona, vol esclarir si l'actuació policial va vulnerar protocols i determinar qui va ordenar les càrregues de l'1-O a la capital catalana. A dia d'avui hi ha una cinquantena d'agents de la Policia Nacional espanyola imputats, vuit dels quals són inspectors en cap que hauran de donar explicacions davant del jutge de l'actuació del cos el dia del referèndum.

