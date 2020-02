JxCat reclama al govern espanyol que prohibeixi l'ús de pilotes de goma a tot l'Estat

Els grups parlamentaris de JxCat al Congrés i al Senat reclamen al govern espanyol que prohibeixi l'ús de pilotes de goma per part de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Els diputats ho han fet via proposició no de Llei i els senadors a través d'una moció. La proposta remarca de l'1-O les pilotes de goma van "tornar a Catalunya", després que fossin prohibides l'any 2014 pel Parlament fruit "d'un intens debat" i assegura que el seu ús "va ser una expressió més de la violència d'aquell dia".Junts per Catalunya critica que els cossos de seguretat estatals no han "respectat" els acords del legislatiu català en aquesta matèria i insisteix que "no pot haver-hi més ferits per la utilització" d'aquestes bales per part dels antidisturbis.