Data, integrants i ordre del dia: certeses i incerteses de la taula de diàleg

Després de negociacions, intercanvis de missatges, diàlegs epistolars, discrepàncies en el camp independentista i cimeres a Palau, la primera reunió de la taula de diàleg ja té data: 26 de febrer . Abans de dimecres, però, encara hi ha aspectes per polir, com són els participants, els aspectes que es tractaran i el marge d'acord que hi ha.La cita és el dia 26 d'aquest mes, una de les dates que ha ofert el president Quim Torra en la carta enviada avui al matí a la Moncloa. Pedro Sánchez va proposar que fos dilluns, dia 24, fet que va generar malestar a Palau perquè Torra ja havia informat que per "raons de caràcter personal i privat" no estava disponible aquella jornada. En la missiva del president de la Generalitat s'hi situaven com a opcions aquest divendres, diumenge i dimecres, dijous i divendres de la setmana vinent. El dia 26 ha estat l'escollit per la Moncloa, que és on se celebrarà la primera trobada.En tot cas, però, l'arrencada de la taula va tard, perquè segons l'acord d'investidura signat entre ERC i el PSOE establia que s'havia de posar en marxa quinze dies després de la formació del govern espanyol, és a dir, abans que acabés el mes de gener. Torra va reclamar que primer se celebrés una reunió entre presidents -es va fer fa dues setmanes a la Generalitat- i que d'allà en sortissin les condicions per encetar les negociacions. En un primer moment, Torra va retreure a ERC haver pactat la taula La Moncloa ja els ha confirmat tots: Sánchez, la vicepresidenta Carmen Calvo, el vicepresident Pablo Iglesias i els ministres Salvador Illa -Salut, del PSC-, Manuel Castells -Universitats, dels comuns- i Carolina Darias -Política Territorial-. Una representació que inclou el líder del PSOE, el líder de Podem, un negociador de la investidura amb ERC -Illa- i el ministre que va proposar l'espai polític liderat per Ada Colau , que havia demanat formar part de la mesa de governs almenys en la seva arrencada.La part catalana només té dos participants confirmats oficialment: Torra i el vicepresident Pere Aragonès. Aniran acompanyats de més membres del Govern, entre els quals se situa almenys la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, i altres noms com Ester Capella, consellera de Justícia. Es buscarà la paritat entre els socis de Govern, Junts per Catalunya (JxCat) i ERC, tot i que la designació de membres encara no està tancada. Un dels consellers que espera assumir més protagonisme en el futur immediat de JxCat és Damià Calvet, titular de Territori. A ERC, el conseller d'Exteriors, Alfred Bosch, ja assumeix responsabilitats a la comissió bilateral Estat-Generalitat. En els propers dies continuaran havent-hi reunions per perfilar l'alineació.Torra ha aprofitat la carta d'aquest matí per traslladar a Sánchez quins punts vol tractar la part catalana. Dins del primer epígraf, que conté elements de "resolució del conflicte polític", hi ha dos elements: reconeixement i exercici del dret a l'autodeterminació i fi de la repressió, amnistia i reparació. El segon punt, que inclou "condicions favorables per a la negociació", s'hi situen tres aspectes: calendari de treball, sistema de validació i proposta de mediador internacional, i reconeixement de totes les parts en conflicte, "incloent presó i exili". Són els assumptes que ha tractat l'independentisme al llarg de les últimes setmanes, tot i que algun d'ells -el mediador- ha provocat friccions.Sánchez, des de Brussel·les, ha rebaixat les expectatives i ha indicat que primer caldrà abordar les carpetes en les quals sigui "més fàcil" arribar a un acord. Ha tancat un cop més la porta al mediador, perquè considera que la negociació serà transparent i la monitoritzaran "47 milions d'espanyols", una fórmula que ja va fer servir en la roda de premsa posterior a la reunió dels dos presidents al Palau de la Generalitat. "Pas a pas. Serà un diàleg molt complex i confio poder anar encarrilant aquesta crisi", ha indicat.Posar en marxa la taula ha estat complicat pel context preelectoral a Catalunya i també pel calendari. La primera qüestió ho impregna tot, especialment per les mirades de reüll entre JxCat i ERC. Carles Puigdemont ha donat l'ordre a la seva formació d'asseure's a la taula de diàleg, però amb un nivell alt d'exigència que passa per la figura del mediador i garanties sobre el compliments dels acords. D'aquí s'exclouen les qüestions del dia a dia, que es tractaran en una reunió de la comissió bilateral. El conseller Alfred Bosch presentarà dimarts una proposta d'ordre del dia a la reunió de Govern.En relació al calendari, la taula de diàleg es reunirà tres dies abans de l'acte de Puigdemont a Perpinyà sota el paraigua del Consell per la República, que acollirà unes 100.000 persones, segons les previsions més optimistes dels organitzadors. Davant d'un anunci electoral en diferit i una competència a les urnes evident entre JxCat i ERC, la taula de diàleg s'acabarà trobant al centre de tots els debats. Especialment si no dona fruits immediats, un escenari probable davant la complexitat del repte.

