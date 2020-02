Desnonat mentre era fora de casa un veí de Barcelona amb lloguer indefinit

Francisco Sánchez té 80 anys i des d'aquest dimecres no té casa. El jutjat de primera instància número 26 de Barcelona ha executat avui el seu desnonament, aprofitant que ell era fora de casa. El seu cas estava pendent de la decisió del Tribunal Suprem, però la propietat ha decidit no esperar i recórrer a un altre tribunal que fins ara no havia format part del conflicte. Ara, l'Ajuntament li ha facilitat un allotjament temporal durant quinze dies.Sánchez vivia al seu pis del carrer Maignon, al costat de la plaça Lesseps, des del 2002. Abans vivia a l'àtic del bloc, pel qual pagava un lloguer de 22.000 pessetes mensuals des del 1975. Al cap d'uns anys, però, va tenir problemes econòmics i va plantejar als propietaris un canvi de pis. Ell es comprometia a condicionar el soterrani, que aleshores no tenia cèdula d'habitabilitat, i deixava lliure l'àtic a canvi d'una rebaixa en la quota, que passaria a ser de 15.000 pessetes de l'època. La propietat va acceptar i ell va invertir tres milions de pessetes en la reforma.El 2002 el titular de l'immoble era l'empresa Masnou Jardí SA però el 2017 va passar a mans de la societat inversora UPL Gràcia SL, administrada per Michael Saidov. "Vaig rebre un burofax a casa i em deien que havia de marxar", explica Sánchez. L'argument de la propietat era que en el moment de fer el bescanvi de pisos, l'anterior titular havia fet un canvi de contracte que ja no estava sotmès a la llei d'arrendaments urbans de 1964, que regula els lloguers indefinits.ha tingut accés al document firmat per les dues parts, que titula el nou acord com a "annex" del contracte signat el 19575 i que compta amb la firma del veí i el titular. De fet, el jutjat de primera instància de Barcelona va determinar que el titular del document ja deixava clar que era una modificació i no un contracte nou i va donar la raó al llogater.UPL Gràcia, però, ja havia posat a la venda tot l'edifici, per un preu d'1,8 milions d'euros, assegurant públicament que ja no hi quedava cap veí. L'empresa no es va rendir i va presentar un recurs a l'Audiència Provincial de Barcelona. Aquest cop el tribunal va fallar a favor de la propietat, argumentant que el canvi de domicili i de quota de lloguer representava un nou acord contractual. En aquest escenari, Sánchez va recórrer al Suprem, que encara no s'ha pronunciat.



Actuació "brutal i clandestina"

En declaracions al'advocat de Sánchez, Lluís Humet, qualificat de "brutal i clandestina" la manera d'actuar del jutjat 26. "Estava fent una gestió i com que té una alarma, el van avisar que hi havia persones a casa seva", diu. Era la comitiva judicial. Quan Sánchez va arribar es va trobar el pany canviat i no va poder entrar a buscar cap objecte personal ni tampoc els seus medicaments.La propietat assegura que van comunicar el nou avís de desnonament a Sánchez deixant-li un paper a la bústia però ell ho nega. El veí no ha rebut cap notificació oficial ja que el jutjat li ha comunicat per edictes, és a dir, penjant el requeriment a la pròpia seu del jutjat.

