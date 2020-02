VÍDEO La contundent resposta de Guardiola a Bartomeu: «Que no parli molt alt»

😱 ¡GUARDIOLA AMENAZA AL BARÇA!



"Que no hablen mucho de Fair Play Financiero..." #JUGONES pic.twitter.com/st9V0Jau1L — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 20, 2020

Pep Guardiola ha respost el president del Futbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu. L'entrenador de Santpedor ha volgut carregar contra les declaracions del màxim responsable de l'entitat blaugrana després que la UEFA sancionés el Manchester City amb dos anys sense jugar en competicions europees per incompliment del "fair play" financer entre 2012 i 2016. Bartomeu, en un acte del Barça, va aplaudir la decisió de la UEFA, assegurant que era "el que calia fer".L'entrenador del City, que assegura que el club anglès "encara no està acabat", ha volgut respondre a Bartomeu: "Si estan contents per la nostra sanció, que el Barça no parli massa alt perquè tots estem involucrats alguna vegada en situacions. No sé si m'han espiat però sí que ho van fer no calia, em coneixen".Guardiola carregava també contra la complicada situació que viu el club blaugrana, amb l'escàndol dels comptes a les xarxes que carregaven contra els crítics per la gestió de Josep Maria Bartomeu.Guardiola va fer aquestes declaracions ahir a la nit després de finalitzar el partit contra el West Ham United, aconseguint la victòria per 2 a 0. El Manchester City encara pot recórrer la decisió de la UEFA al TAS i el mateix entrenador català ha assegurat que seguirà a la banqueta dels blues "encara que els baixin a tercera".

