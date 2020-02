Nova reunió Bonvehí-Sànchez a Lledoners per desencallar la reordenació de JxCat

La presó de Lledoners ha estat l'escenari, aquesta tarda, d'una nova reunió entre el president del PDECat, David Bonvehí, i el líder de la Crida Nacional per la República, Jordi Sànchez, per tal de desencallar el procés de reordenació de l'espai de Junts per Catalunya (JxCat). La trobada, confirmada per fonts coneixedores de la cita consultades per, arriba en un context de bloqueig de les converses entre els actors , que noten també la pressió del calendari electoral a Catalunya. "No s'espera cap acord avui", assegura un dels dirigents coneixedors del seu contingut.No han estat unes setmanes senzilles en els contactes que mantenen Bonvehí i Sànchez. Les diferències són de fons, marcades per qüestions rellevants a nivell administratiu: la Crida defensa que no hi ha d'haver cap vincle formal amb el PDECat i aposta perquè el partit es dissolgui, una opció que la direcció no accepta. El límit temporal per posar-se d'acord són "les properes eleccions" , segons detalla un dels dirigents al corrent de les converses, per bé que l'escenari ideal seria tenir-ho tot resolt abans de Setmana Santa. Pren cos, en tot cas, la possibilitat que les eleccions siguin a la tardor i no a la primavera, i hi ha qui especula obertament amb la data de l'1-O La fórmula electoral és un dels elements que contribueix al bloqueig de les converses. Com a últim recurs existeix una hipotètica coalició entre la Crida i el PDECat que porti el nom de JxCat, una marca que és propietat del partit i que ara ja té presència al Parlament, als ajuntaments, al Congrés dels Diputats i a l'Eurocambra amb Carles Puigdemont al capdavant. El PDECat reclama fer primàries per escollir els membres de la llista a les futures catalanes, amb l'única excepció de Puigdemont, que s'inclina per formar part de la candidatura però acompanyat d'un candidat efectiu a la presidència.Aquí és on entren noms com els de Damià Calvet - dilluns es va postular obertament -, Jordi Puigneró -ben vist a Waterloo-, Àngels Chacón -preferida de la direcció del PDECat- i Laura Borràs, ben relacionada amb Quim Torra. L'escenari òptim per totes les parts és un acord abans de les eleccions, tot i que ara mateix ningú el dona per fet. Hi ha sectors que aposten per la creació d'un partit nou, en el qual hi conflueixin totes les ànimes, sempre liderat per Puigdemont. És qui tindrà l'última paraula, i a qui visitarà Bonvehí en les pròximes setmanes per avaluar l'estat de les negociacions.Un dels actors protagonistes del procés intern, tot i que amb un rol secundari, és Artur Mas, que la setmana que ve deixarà d'estar inhabilitat i presentarà un llibre en primera persona sobre el procés. Mas "ajuda" el PDECat en aquesta negociació, i fa dues setmanes va ser a Waterloo amb el seu successor a la Generalitat.

