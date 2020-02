Adeu a les escoles concertades que segreguen per sexe

Les escoles concertades catalanes que segreguen el seu alumnat per sexe podrien tenir els dies comptats. Això es desprèn del Projecte de decret de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya, que està tramitant el Departament d’Educació, i que inclou com a condició per als centres que volen optar a la subvenció pública que suposa el concert que ofereixin una "escolarització mixta" El decret, que es troba en fase d'exposició pública, disposa en el seu article 34 set requisits per als centres que volen gaudir del concert, el darrer dels quals és "complir el principi de coeducació per mitjà de l'escolarització mixta". A Catalunya hi ha ara mateix prop d'una dotzena de centres concertats que segreguen per sexe.El text també contempla una altra modificació substancial: es requerirà a les escoles que vulguin optar al concert que almenys un 60% dels seus alumnes siguin del barri on estan ubicats.El projecte ja ha rebut algunes crítiques, especialment des del món de l'ensenyament confessional, al qual pertanyent bona part dels centres concertats catalans. El secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Miquel Mateo, ha carregat contra el requisit del 60% d'alumnes del barri, per què considera que vulnera el "dret a l'elecció de centre" de les famílies. Si jovull anar a una escola, sigui on sigui, haig de poder-hi anar"Des de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures de Catalunya, per la seva banda, s'ha criticat el vet a les escoles que ofereixen un ensenyament segregat per sexes. El seu president, Josep Manuel Prats, ha afirmat que l'ensenyament "diferenciat" -com denominen els seus defensors a l'escolarització separada per sexes- és un model "vàlid", i ha considerat el projecte de decret com un "atac a la concertada".

Decret que regula els concerts educatius by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor