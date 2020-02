​La justícia belga fixa data: dirà si és competent en el cas Llarena abans del 24 d'abril

El tribunal civil belga de primera instància que porta la demanda civil de l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers a Bèlgica contra el jutge Pablo Llarena es pronunciarà en dos mesos o "a tot tardar", el 24 d'abril sobre la seva competència per entrar al fons del cas o, si no ho té clar, preguntarà al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.Així ho ha anunciat la sala que ha escoltat a les parts aquest dijous durant les gairebé cinc hores que ha durat la vista oral. Per tant, en els pròxims mesos, aquest tribunal aclarirà si pot jutjar a Llarena o traslladarà una pregunta prejudicial a l'alt tribunal de la UE perquè delimiti les competències. Aquesta darrera opció és la que ha demanat l'equip jurídic de Puigdemont.Si el tribunal belga es declara competent, llavors convocaria una altra vista per analitzar el fons del cas. Per contra, si creu que no pot jutjar un magistrat d'un altre estat de la UE, desestimarà directament la demanda. Puigdemont i els exconsellers podrien llavors recórrer al Tribunal de Cassació de Bèlgica en última instància.Si el tribunal opta per elevar una qüestió prejudicial a Luxemburg, hauria d'esperar la resolució del TJUE sobre la seva competència per decidir si entra al fons del cas o no.

