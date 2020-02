FOTO Els embotits d'Olot, protagonistes a la pel·lícula «Paràsits»

Els rics de 'Parásitos' mengen embotit d'Olot https://t.co/8tycDWltCg — El Periódico (@elperiodico_cat) February 20, 2020

Paràsits és sense cap mena de dubte una de les pel·lícules de l'any. El film de Bong Jon-hoo, guanyador de quatre Oscars, inclosos els de millor pel·lícula i millor film internacional, ha enlluernat sales de tot el món gràcies a moments, escenes i una trama cinematogràfica d'alt nivell. En un dels moments de la pel·lícula, un membre de la família Park obre la nevera i es veu un sobre d'embotit: és d'una empresa catalana. Segons explica El Periódico , és un sobre d'Espuña, una empresa de la Garrotxa, situada a Olot. El mateix diari ha pogut parlar amb un dels membres del departament de màrqueting, que assegurava que "ningú se n'havia adonat, ni ells mateixos". "La primera notícia ens la doneu vosaltres", assegura. Jordi Ventolà assenyala que els productes com els embotits són considerats "d'alt nivell" a Corea del Sud, amb aquesta empresa catalana sent una de les proveïdores al país asiàtic. És per això mateix que no és cap sorpresa que Jon-hoo situés un sobre a una nevera de la família rica de la pel·lícula.El film de Bong Jon-hoo té una part de contribució catalana en el vestuari, concretament un dels nens protagonistes. És obra de l'empresa Bobo Choses , amb seu de Mataró. El més curiós del cas, però, és que la firma no ho va descobrir fins que ho va comprovar a la pantalla.Segons informa RAC1 , un dels nens de la família Park, protagonista del film, duu roba de Bobo Choses. "Ens en vam adonar anant al cine, literalment. Veient la pel·lícula, molts mesos abans que guanyés l’Oscar", explica el director de comunicació de la marca, Toni Tió. Relata també l'explicació de per què els responsables del film es van fixar en la seva firma: "el nostre principal mercat és Àsia, especialment Corea i Japó. Allà tenim un distribuïdor que cedeix roba per sèries i pel·lícules".Paràsits, dirigida Bong Joon-ho, va fer història en ser la primera pel·lícula en un idioma diferent de l'anglès a aconseguir el premi a millor pel·lícula. A més, també va sumat els Oscars a millor pel·lícula internacional, millor director i millor guió original, convertint-se així, per sorpresa, en la gran triomfadora de la nit dels Oscars.El film està disponible en versió subtitulada en català des del passat dia 14, a la plataforma cinematogràfica en streaming Filmin. Aquesta és la primera versió en llengua catalana del film.

