Agricultura impulsa un banc de dades per facilitar la prevenció d'incendis forestals

La Generalitat ha presentat aquest dijous el servidor Previncat, un banc de dades que facilita la presa de decisions sobre la prevenció i extinció d'incendis forestals a Catalunya. La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha destacat que la nova eina permetrà amb els recursos actuals "millorar l'eficàcia" en la gestió dels incendis "actuant en les zones on és més necessari fer-ho".La cap del programa, Míriam Piqué, ha explicat que el servidor inclou dades de vegetació, escenaris climàtics o comportament del foc. El projecte ha estat encarregat pel Departament d'Agricultura i desenvolupat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), amb la col·laboració de Bombers de la Generalitat.Des del servidor es poden descarregar dades, cartografia i informació d'utilitat per a la prevenció, la gestió i l'extinció incendis forestals. També s'hi pot trobar informació sobre models de combustibles i dades climàtiques, necessàries per fer simulacions d'incendis."Vivim en un clima mediterrani on els incendis són inherents, tenim els boscos que ocupen en aquest país una superfície increïble i s'han de gestionar amb els recursos que tenim", ha explicat Jordà.Piqué, la cap del programa, ha afegit que "abordar la prevenció d'incendis en tot el territori és una feina ingent, i s'ha de concebre des d'un punt de vista d'identificar les zones prioritàries, els punts calents on té un major impacte la prevenció d'incendis".El primer dels mòduls de dades és un servidor de cartografia de vegetació amb paisatge forestal i models de combustible.El segon mòdul inclou escenaris meteorològics i permet realitzar simulacions d'incendis forestals en qualsevol part del territori de Catalunya, utilitzant un ampli ventall de simuladors com FARSITE, FlamMap o WilfireAnalyst. També ofereix informació sobre les zones de Catalunya més vulnerables a generar focs de capçada, per la seva acumulació de biomassa, estructura forestal i model de combustible.El tercer mòdul serveix per definir les zones prioritàries de gestió, pel que fa a la prevenció de grans incendis forestals i altres criteris que es defineixin com a prioritaris.

