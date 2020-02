El particular homenatge de la xarxa a l'inventor del «Ctrl+C» i «Ctrl+V»

Avui ha mort Larry Tesler, el Déu que va fer que fer un treball sigui "tant fàcil" — Pau Riba Queijas 🎗 #EtVolemACasa (@pribaqnet) February 20, 2020

Muere Larry Tesler, el inventor del «copiar y pegar».



Combinació de tecles més revolucionari i utilitzat per a tot. — Gemma Codina (@Gemma_Codina) February 20, 2020

Ctrl + X

Ctrl + C

Ctrl + V



(Pity there's no Ctrl + Z on death.)



RIP Larry Tesler. https://t.co/PAhKpgNg0z — Edwin Hayward 🦄 🗡, 🇬🇧 🔜 🇪🇺 (@uk_domain_names) February 20, 2020

The god father of plagiarism may he rest in paste. — Kamar Hargadon (@kamarbabar) February 20, 2020

Copiar i enganxar és una de les ordres més utilitzades pels usuaris d'ordinadors. I darrere aquestes combinacions de tecles "Ctrl+C" i "Ctrl+V" hi ha Larry Tesler, el científic que les va inventar i que ha mort aquest dimecres als 74 anys.La xarxa, sempre atenta, ha volgut retre-li el seu particular homenatge. Alguns usuaris s'han referit a ell com "el déu del plagi", mentre que d'altres li han agraït la seva tasca "revolucionària".I com no podia ser d'altra forma, Twitter també ha estat un espai per les bromes: "una llàstima que no existeixi la combinació Ctrl+Z per la mort" o "déu ha utilitzat el Ctrl+Alt+Supr" són alguns exemples. Això sí, l'agraïment és universal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor