La plataforma antiincineradora convoca un tall a la C-16 al Berguedà

Gran mobilització contra la incineradora: el diumenge 1 de març, cada conductor de la C16 sabrà perquè el Berguedà no vol la incineradora, ni aquí ni en lloc. T'hi esperem! #airenetcercs #berguedàsostenible #niaquínienlloc #noincineradoracercs ⁦@damiacalvet⁩ pic.twitter.com/gqUs8ANYou — Plataforma Anti-Incineradora de Cercs (@PCercs) February 20, 2020

La Plataforma Anti Incineradora de Cercs (PAIC) ha donat a conèixer aquest dijous més detalls de l'acció que havia anunciat per al proper diumenge 1 de març. Els opositors al projecte d'incineradora han fet públic que la protesta tallarà la C-16 a Cercs, al punt quilomètric 117, davant mateix de l'antiga central tèrmica."I tu, quin futur vols pel Berguedà?", serà el lema de la concentració que es farà de quatre a dos quarts de 7 de la tarda, en plena operació tornada del cap de setmana i en un moment en què se solen generar llargues cues de persones de l'àrea metropolitana que passen el cap de setmana a la Cerdanya. L'empresa manresana EmSpain Waste&Treatment preveu una inversió de 130 milions d'euros per convertir l'antiga tèrmica de Cercs en la primera planta de tot l'Estat que generarà electricitat a partir de la crema de residus industrials. La planta generaria energia per alimentar anualment 76.000 famílies i crearia 60 llocs de treball directes i un centenar d'indirectes. Però el territori, escarmentat pels greus episodis de pluja àcida als anys 80 provinents de l'antiga central tèrmica, ha mostrat un rebuig majoritari a la iniciativa des que va anunciar-se.

