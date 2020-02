UGT demana «reformes estructurals» per reduir el 23% de bretxa salarial entre homes i dones

❗️Avui presentem 📑l'informe 'Bretxa salarial, l'expressió de les desigualtats entre dones i homes en el mercat de treball remunerat', que ens explica perquè el salari mitjà de les dones és un 23,03% inferior al dels homes #bretxasalarial @EvaGajardo pic.twitter.com/2OYTAJm3dJ — UGT de Catalunya (@ugtcatalunya) February 20, 2020

🔜Exigim:

✅ fer complir les lleis d'igualtat espanyola i catalana. Necessitem +inspectors de treball dedicats a la lluita contra discriminacions laborals per raó de gènere.

✅ demanar la reglamentació molt urgent del reial decret 6/2019.#bretxasalarial @EvaGajardo — UGT de Catalunya (@ugtcatalunya) February 20, 2020

UGT ha denunciat que la bretxa salarial al 2017 es va situar en el 23,03% a Catalunya, el què representa una diferència de sou entre homes i dones de 6.522 euros anuals, o el que és el mateix, de 543 euros al mes, en la mateixa línia de les dades presentades dilluns pel conseller d'Afers Socials i Treball, Chakir el Homrani Així ho reflecteix l'informe 'Bretxa salarial, l'expressió de les desigualtats entre dones i homes en el mercat de treball remunerat' presentat aquest dijous al matí, i que arran de dades de l'Institut Nacional d'Estadísitca (INE), conclou que el salari brut de mitjana per les dones se situa en els 21.801 euros mentre que el dels homes és de 28.323 euros.Segons la secretària d'Igualtat de l'UGT, Eva Gajardo, basant-nos en les dades dels últims anys, "es tardaria 350 anys a eradicar la bretxa salarial". Per això, ha reclamat "reformes estructurals en tots els àmbits" per "canviar la tendència".Gajardo també ha lamentat que l'aplicació del registre salarial, obligatori a partir del març, i que desplega un decret llei que amplia el nombre d'empreses obligades a fer un pla d'igualtat, "està costant". En aquest sentit, ha exigit una Llei de transparència salarial que obligui a les empreses a fer accessibles els salaris directes i indirectes així com els criteris als salarials i de promoció.En el seu informe, el sindicat posa en relleu que les dones pateixen una segregació horitzontal, en què treballen en quatre grans sectors i ocupacions poc remunerades, i una altra de vertical, en què veuen limitades les seves aspiracions laborals quan són mares.Per tot plegat, Gajardo ha demanat que els "llocs de treball feminitzats siguin més revalorats", a més de mesures "conciliadores i corresponsables" perquè no siguin les dones qui es vegin "penalitzades" en les cures de menors i persones dependents. De fet, el 92,77% dels treballadors que van demanar una excedència per cures de fills eren dones.L'informe del sindicat també assenyala que la incorporació de la dona al mercat de treball ja comença amb una bretxa salarial del 27,05% en les menors de 25 anys, i que la diferència es redueix fins al 12,28% entre els 25 i els 34 anys, amb salaris de 18.909 euros de mitjana per a les dones i 21.557 per als homes.La diferència, però, torna a incrementar-se entre els 35 i els 44 anys, fins al 19,71%, coincidint amb la promoció econòmica dels treballadors i amb la maternitat de les treballadores, i es dispara fins al 26,31% entre els 45 i 54 anys.L'informe s'ha donat a conèixer durant la jornada anual de bretxa salarial que celebra la UGT amb motiu de la celebració del Dia europeu de la igualtat salarial i que ha comptat amb la participació, entre d'altres, de la directora general d'Igualtat de la Generalitat, Mireia Mata, i del secretari general del sindicat, Camil Ros.

