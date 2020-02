Junqueras denuncia Sassoli davant la justícia europea per la pèrdua de l'acta de diputat

El problema, Junqueras, és que...

Per Anonim 1234 el 20 de febrer de 2020 a les 13:54 0 0

... primer van dir que tenies immunitat i que per tant espanya t'havia de deixar lliure, però desseguida van veure que espanya no t'alliberaria de cap manera. Les decisions del tribunal europeu són d'obligat compliment, però si l'altre no les compleix... què faran? Enviaran un comando a assaltar la presó i alliberar-te? Expulsaran espanya de la UE? No poden fer res. Com que veien que no tindran mai cap sistema per a obligar a espanya a alliberar-te i que espanya està disposada a enfrontar-se a qui sigui abans d'alliberar-te, van passar a fingir que estaven d'acord amb el teu empresonament i et van retirar la immunitat per a no trobar-se en aquesta situació de "t'ordeno aixó, en teoria m'has d'obeir però no m'obeeixes i no sé com obligar-te", amb tot els altres paisos veient que espanya no feia cas de les resolucions judicials de la UE. Es alló de "si no pots vencer el teu enemic, uneix-te a ell" (que en aquest cas s'hauria de dir "fingeix que estas d'acord amb ell").