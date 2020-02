La Fiscalia veu en les sortides dels presos un «tercer grau encobert» i amenaça de portar-ho al Suprem

La Fiscalia amenaça amb portar al Tribunal Suprem l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari als presos independentistes perquè considera que s'està aplicant com un "tercer grau encobert". El ministeri pública ha presentat un recurs contra l'atorgament del 100.2 a Jordi Sànchez argumentant que el voluntariat que farà fora no servirà com a tractament pel delicte de sedició.Recorda que hi ha tres graus a l'hora de classificar un intern, i rebutja que el 100.2 sigui un grau "intermedi" per accedir al tercer grau ni una modalitat de classificació. Es tracta, continua, d'una mesura "excepcional", i per això exigeix una "interpretació restrictiva". Aquest article, però, s'aplica en més de 400 interns cada any i fonts de les defenses apunten aque està previst en el reglament i no és excepcional.En el seu escrit, la Fiscalia constata que dels informes de Lledoners es desprèn que s'està aplicant l'article 100.2 com un pas intermedi entre el segon i el tercer grau. Si es continua així, diu, hauria de ser el Suprem qui es pronunciés al respecte, i el possible recurs del ministeri fiscal tindria "efecte suspensiu i impediria la posada en llibertat del condemnat".Es tracta d'un article que permet combinar elements del segon i el tercer grau en el marc del programa de tractament que segueix cada pres. És d'aplicació immediata, però ha de rebre l'aval del jutjat de vigilància penitenciària i, en última instància, de l'Audiència Provincial del territori on es troba la presó. Segons diu la llei, el Suprem no hi té res a dir, malgrat les amenaces que fa ara el ministeri fiscal.També critica que la consellera de Justícia, Ester Capella, digui que tots els presos s'hi podran acollir. En una entrevista a Els Matins, Capella ha retret a la Fiscalia que exigeixi el penediment com a requisit per atorgar permisos als presos, en referència al recurs presentat contra el permís de 72 hores a Jordi Cuixart. "El penediment és una reminiscència del passat", ha dit en declaracions a TV3.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor