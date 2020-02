Els Mossos faran controls d'alcohol i drogues «aleatoris» i «intensius» pel Carnaval

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana duran a terme des d'aquest dijous fins al dimecres vinent una campanya preventiva de controls "intensius" i "aleatoris" d'alcohol i drogues a carreteres i zones urbanes, coincidint amb la celebració del Carnestoltes. Es tenen previstos 576 controls, dels quals 182 es faran el cap de setmana.El Servei Català de Trànsit (SCT) fa una crida a la prudència en els desplaçaments per carretera, atès que la sinistralitat enguany ha incrementat respecte al 2019, amb 18 víctimes mortals, 5 més que l'any passat. Alhora, alerta que els caps de setmana continuen concentrant la majoria de sinistres, amb el 61% del total de les víctimes mortals.En les tres campanyes preventives de control d'alcohol i drogues de l'any 2019 es van denunciar 2.456 conductors per positiu en alcoholèmia i 911 per consum d'estupefaents.El SCT recorda que consumir alcohol pot incrementar el risc de patir un accident i que l'única taxa d'alcohol segura és el 0,0%.Pel que fa al Carnaval de Platja d'Aro, aquest dissabte a partir de les tres de la tarda s'habilitaran dues mesures especials a la GI-662 (tram S'Agaró-Castell-Platja d'Aro) i a la C-31 (tram de la rotonda de la Nàutica). A partir de les set de la tarda del dissabte, s'adoptaran altres mesures per facilitar la sortida dels vehicles que provenen de Platja d'Aro, per la carretera GI-662 i per la carretera GI-666.A Sitges, dissabte, diumenge i dimarts des de les set de la tarda fins a les dotze de la nit es tallarà al trànsit a la sortida 30 de Sitges Centre de la C-32, en sentit sud. Les sortides alternatives seran la 31, per Sitges Nord, la 26, per Vilanova i la Geltrú, i la 28, per Sant Pere de Ribes.

