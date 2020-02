Un cap dels Mossos diu que era «inviable» actuar el 20-S a Economia

El cap de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos a Barcelona, Lluís Miquel Venteo, assegura que era "inviable" fer una actuació contundent el 20-S a Economia amb el volum de concentrats que hi havia –ja a primera hora del matí- i els efectius disponibles. El responsable de l'Àrea Regional de Recursos Operatius ha explicat, a preguntes de la defensa de Trapero i Laplana, que aquell dia era "ordinari" i que tenien "els agents que tenien": "Vam haver de demanar reforços a Girona i Tarragona".Venteo ha insistit que a dos quarts de deu del matí van intentar obrir-se pas entre els manifestants però que els va ser impossible i ha assegurat que "amb la quantitat d'incidents que hi havia en diferents punts, una actuació contundent se'ns n'hagués anat de les mans".La cap de protocol i relacions externes de Vicepresidència i Economia, Anna Teixidó, ha explicat aquest dijous que el 20-S, durant l'escorcoll de la Guàrdia Civil, la situació al vestíbul de l'edifici va ser de "tranquil·litat" durant tot el dia. Així, hi havia diverses converses "obertes" entre guàrdies civils i mossos d'Esquadra, però també els vigilants de seguretat privada i treballadors del departament, i fins i tot gent que descansava. "Va ser una constant, la tònica general", ha reblat. També ha reconegut que un vigilant li va dir que la lletrada de l'administració de justícia podia sortir per la terrassa posterior, i ella ho va traslladar als Mossos.El sotscap dels Mossos a Ciutat Vella assegura que l'actuació coordinada entre els Mossos i la Guàrdia Civil va permetre la sortida del detingut d'Exteriors el 20-S però admet que, tot i que es va poder fer amb relativa "tranquil·litat", els congregats van intentar impedir que entrés al vehicle policial. Durant la seva declaració com a testimoni a l'Audiència Nacional, ha dit que en tot moment hi va haver comunicació amb el sergent dels GRS però ha afirmat que no els van avisar ni de la sortida de la lletrada de l'administració de Justícia ni del detingut. "En aquell moment es van esverar, ens van esgarrapar i van volar gorres", ha detallat. Malgrat això, ha assegurat que els comandaments de la Guàrdia Civil els van felicitar per la intervenció.

