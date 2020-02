Llarena acusa Puigdemont de voler «desestabilitzar-lo» amb la demanda a Bèlgica

L'advocat defensor de Llarena, Hakim Boularbah, en una imatge d'arxiu Foto: ACN

L'advocat de Pablo Llarena, Hakim Boularbah, ha defensat a la vista per la demanda civil de l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers exiliats contra el magistrat del Suprem que aquest té "immunitat de jurisdicció d'estat" davant dels tribunals belgues. El representant de Llarena ha assegurat que l'única intenció de l'acusació, amb la demanda interposada a Bèlgica, és "recusar" Llarena, intentar "desestabilitzar-lo" i "exportar el conflicte".Per la seva banda, l'equip jurídic de l'expresident i exconsellers ha reclamat una pregunta prejudicial al Tribunal de Justícia de la UE per determinar si Bèlgica té competència per jutjar el cas.Llarena va ser demandat davant la justícia belga per manca d'imparcialitat en la instrucció de la causa general contra l'independentisme, en considerar que la seva instrucció va suposar una vulneració de la presumpció d'innocència dels demandants i de la seva llibertat d'acció política. En la demanda, li reclamen una indemnització simbòlica d'un euro."La immunitat de jurisdicció d'estat no es pot aplicar a l'espai comú de justícia europeu", ha defensat l'advocat de Puigdemont, Christophe Marchand, rebutjant així la petició de protecció al·legada per la defensa de Llarena.Boularbah ha rebutjat la necessitat de presentar una pregunta prejudicial a Luxemburg com demana Puigdemont perquè considera que la immunitat dels estats és "un principi internacional" i no relatiu al dret europeu. A més, ha assegurat que el jutjat civil que porta el cas "no té l'obligació" de presentar una prejudicial perquè no és la darrera instància judicial.Després que les parts hagin presentat oralment les seves al·legacions, el tribunal ha fet un recés i continuarà la vista a partir de les dues de la tarda.

