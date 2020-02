VÍDEO Metges xinesos es rapen per protegir-se del coronavirus

Les mesures per evitar el contagi del coronavirus són cada cop més imaginatives. L'última d'elles consisteix a rapar-se el cabell, una solució que ja han adoptat diversos metges de la regió de Wuhan, punt on es va originar l'epidèmia.Segons el personal sanitari, la mesura permet als infermers col·locar-se les mascaretes de forma més ràpida i ajustar-les millor, evitant possibles contagis. A banda, asseguren que es redueix el risc d'infecció.Segons les últimes dades publicades per la Comissió Nacional de Sanitat de la Xina, el coronavirus, anomenat Covid-19, ja ha provocat 2.118 morts i 74.476 contagis al país. D'aquests, 11.864 són casos greus, mentre que 16.155 han estat donats d'alta. A més, les autoritats sanitàries han fet un seguiment mèdic a quasi 600.000 pacients, 126.363 dels quals es troben en observació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor