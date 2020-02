El Barça fitxa Braithwaite i li posa una clàusula de 300 milions

Martin Braithwaite ja és oficialment jugador del Barça. A través, d'un comunicat, el club ha anunciat la incorporació del jugador procedent del Leganés, que fitxa per les pròximes cinc temporades i tindrà una clàusula de 300 milions d'euros. El cost del fitxatge ha estat de 18 milions d'euros.Així, el club blaugrana posa punt final a una de les grans incògnites en el panorama esportiu. Després de la lesió d'Ousmane Dembélé , que es perdrà el que resta de temporada, van ser diversos els noms que es van posar sobre la taula per substituir el futbolista francès. A la llista també van aparèixer els noms d'Ángel Rodríguez, del Getafe; Lucas Pérez, de l'Alavés, i Willian José, de la Reial Societat.El davanter, que ha passat per equips com el Toulouse, el Girondins de Bordeus i el Middlesbrough, es converteix en el cinquè jugador danès de la història del Barça, recollint el testimoni de Michael Laudrup, Allan Simonsen, Christiansen i Ronnie Ekelun.Braithwaite, que va realitzar el seu últim entrenament amb el Leganés aquest dimecres, serà presentat aquest mateix dijous a les 19:15h. Així, el futbolista podria debutar aquest mateix dissabte al Camp Nou contra l'Eibar.En la parcel·la extraesportiva, el Barça es troba en un moment delicat. Aquesta setmana, la Cadena Ser revelava que la directiva del club hauria contractat una empresa per desprestigiar jugadors com Messi i Piqué i diversos empresaris i polítics per protegir la imatge de Josep Maria Bartomeu i la seva junta directiva.Des del club neguen les acusacions i el contacte amb I3 Ventures, l'empresa que estaria darrere la campanya de desprestigi a la xarxa. Malgrat tot, Bartomeu ha celebrat aquest dimecres una reunió d'urgència per analitzar la situació i prendre mesures.

