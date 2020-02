Descarten que el núvol de gas a una refineria del Tarragonès sigui tòxic

ALERTA #PLASEQCAT

S'informa a l'Institut de Constantí que poden aixecar el confinament ProteccioCivil — Protecció civil (@emergenciescat) February 20, 2020

Protecció Civil ha aixecat el confinament de l'institut de Constantí un cop comprovat que les concentracions de gas detectades a la zona no són tòxiques. El producte prové d'una refineria de la Pobla de Mafumet. Tècnics de Medi Ambient estan fent mesuraments al lloc i els nivells de gas van a la baixa.Es tracta de sulfhídric i no gas fosgen, com s'havia apuntat inicialment. Estan valorant si es tracta de gas fosgen o bé sulfhídric. Amb tot, es nota una forta olor a Constantí.

