Alerta per un núvol de gas a una refineria del Tarragonès

ALERTA #PLASEQCAT per concentració de gas fosgen a la refineria de la Pobla de Mafumet #apc — Protecció civil (@emergenciescat) February 20, 2020

Protecció Civil ha activat l'alerta per emergències químiques aquest dijous al matí per concentració del que podria ser gas fosgen en una refineria de la Pobla de Mafumet. Les autoritats ja han demanat el confinament del de l'institut de Constantí, per la seva proximitat a la indústria.Els tècnics de seguretat i medi ambient ja estan fent mesuraments de la toxicitat del gas. De moment, tot apunta que el núvol ja estaria anant a la baixa. També s'està valorant la possibilitat que el producte que provoca l'olor sigui sulfhídric i no gas fosgen.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor