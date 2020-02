Sánchez i Torra pacten celebrar la primera reunió de la taula de diàleg el 26 de febrer a la Moncloa

Moncloa, dimecres 26 de febrer de 2020 a la tarda. Ja hi ha coordenades per a la primera trobada de la taula de diàleg entre governs. Així ho han acordat el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, després de jornades d'incertesa. El dia s'ha acordat després d'un intercanvi epistolar entre els dos dirigents: Torra li ha proposat reunir-se demà mateix, diumenge o bé durant tres dies de la setmana vinent, dels quals Sánchez ha escollit el dimecres 26. Tres dies abans de l'acte del Consell per la República a Perpinyà i pràcticament un mes i mig després de la formació del govern de coalició a Espanya.En la mateixa missiva enviada a la Moncloa, Torra hi solemnitza l'aposta pel mediador internacional, i avança que a la trobada hi portarà tant la demanda d'un referèndum com l'amnistia per als presos. També reclama el reconeixement dels condemnats i dels exiliats com a interlocutors. Són les condicions que l'independentisme ha tractat en privat els últims dies, i que també han estat matèria de discrepàncies entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC, especialment el calendari i el mediador L'entesa per la data arriba després que la jornada d'ahir estigués marcada pel desacord entre Torra i Sánchez. El president del govern espanyol va proposar que la taula arrenqués dilluns vinent , però des de Palau es va considerar que es tractava d'una decisió "unilateral". En la comunicació de la data de dilluns hi va tenir molt a veure l'entesa entre el PSOE i ERC, que pressionava perquè es posés dia i hora a una trobada inclosa en l'acord d'investidura que va permetre a Sánchez arribar de nou a la Moncloa."Lamento que aquest diàleg no comenci amb bon peu. Fer propostes de data de reunió a través dels mitjans de comunicació, sense haver-les pactat abans en l'agenda de les dues parts, no és la manera de mostrar que es vol un diàleg honest i fructífer", lamenta Torra en l'inici de la carta. El president és un dels quatre integrants confirmats de la negociació, juntament amb el vicepresident Pere Aragonès -que reclamava ahir "anar per feina" i deixar-se de "detallets" en la presentació d'un llibre sobre la seva figura-, el mateix Sánchez i també Pablo Iglesias, vicepresident segon del govern espanyol i líder estatal de Podem.Coincidint amb l'enviament de la missiva a la Moncloa, Torra s'ha reunit amb el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, a Palau per intentar llimar diferències en relació a la taula de diàleg. En totes les seves manifestacions públiques, Aragonès ha demanat no demorar la trobada entre governs i ha mostrat la seva predisposició per participar-hi. Aquest dimecres mateix, en la presentació del llibre que recull el seu "independentisme pragmàtic" , el vicepresident de l'executiu ha insistit en la necessitat d'"anar per feina" i aparcar els "detallets" que han impedit fins ara arrencar la negociació entre governs.Partits i entitats es van reunir dilluns a la Casa dels Canonges, al Palau de la Generalitat, per acabar de perfilar el calendari i el contingut de la primera trobada de la taula de diàleg. Torra insisteix en el mediador -així consta en la carta- perquè l'ha votat el Parlament amb els vots de JxCat, ERC i la CUP, tot i que els republicans no el consideren indispensable per arrencar el mecanisme entre governs. La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, sostenia dimarts en la roda de premsa posterior al consell executiu que era una figura "necessària".Laura Borràs, cap de files de JxCat a Madrid, la veia "obligatòria", i Eduard Pujol, portaveu parlamentari a Catalunya, assenyalava ahir que l'embolic per la data demostrava que calia implantar el mediador per tutelar el diàleg. Des de les files republicanes s'insisteix que aquesta figura no es pot convertir en una "excusa" per demorar la taula de governs. La precampanya catalana continua condicionant el calendari de la taula de diàleg

Sánchez accepta que la taula de diàleg arrenqui dimecres vinent by naciodigital on Scribd

Carta de Quim Torra a Pedro Sánchez by naciodigital on Scribd

