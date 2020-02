Detingut un manifestant de les protestes postsentència a Tarragona

Aquesta mateixa setmana la Guàrdia Civil ha citat a declarar més de dues-centes persones per les accions a l'AP-7 i a la N-340. En concret, segons dades d'Alerta Solidària, hi ha 138 persones citades en relació al tall a la frontera dels dies 11 i 12 de novembre, 61 més en relació al tall posterior a Salt i, encara amb el procediment obert, les 12 persones detingudes per la policia francesa al Pertús.En paral·lel, també hi ha citades 42 persones als jutjats d'Amposta pels talls a la N-340 en el marc de les mateixes protestes en resposta a la sentència de l'1-O. A Reus també s'ha cridat a declarar alguns participants de les manifestacions.